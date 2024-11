Star Academy 2024 : le programme de la semaine 7 et du prime du 30 novembre

Publicité





Star Academy du 30 novembre 2024, programme – Quel programme pour la septième semaine des élèves à la Star Academy 2024 ? Après un septième prime riche en émotion et l’élimination de Masseo, ils ne sont plus que 9 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce dimanche.











La semaine de la tournée

Et Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 30 novembre. Cette semaine, c’est une semaine spéciale tournée qui attend les élèves avec de jolies surprises !

Dimanche, les élèves auront la surprise de voir arriver Lara Fabian aux côtés de Marlène pour le Débrief du prime.

Mardi, les anciens élèves de la tournée 2024 seront là pour assister aux évaluations et donner des conseils aux élèves : Axel, Héléna, Julien, Candice et Lénie ! Et cerise sur le gâteau, Pierre Garnier sera avec les profs pour juger les évaluations ! Héléna, Candice et Lénie dormiront au château lundi soir pour une pyjama party avec les filles.



Et sur le prime de samedi, Soprano sera l’invité d’honneur.

Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette septième semaine a été affiché au château.

Rendez-vous cet après-midi à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024.