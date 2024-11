Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 5

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 5 – Premier dimanche à 12 au château de la Star Academy deux jours après l’élimination de Noah vendredi soir.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des cinquièmes évaluations, qui auront lieu exceptionnellement lundi puisque le prime aura encore lieu vendredi soir.







Star Academy, des évaluations surprise

Mais c’est une semaine sous le signe des surprises qui attend les élèves et Michaël Goldman leur fait croire que les évaluations auront lieu mardi et le prime samedi soir ! Il est venu leur expliquer que les évaluations auront lieu individuellement sur du chant et une danse.

La chorégraphie est celle que Malika leur a appris cette semaine sur un titre de Clara Luciani. Et pour le chant, ils n’ont aucune explication ! Michaël leur a conseillé de répéter leur danse ce soir mais les élèves apprendront que demain que les évaluations auront lieu le matin même !



On imagine que le chant devrait donc être une chanson tirée au sort, comme on l’a déjà vu sur les saisons précédentes.

