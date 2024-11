Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 11 novembre ?

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 5 – C’est ce lundi qu’auront lieu les évaluations au château de la Star Academy. Après l’élimination de Noah, une nouvelle semaine débute et comme le prochain prime aura lieu vendredi, les évaluations ont donc encore lieu avec un jour d’avance.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations sont programmées à partir de 9h pour les académiciens, soit à partir de 9h30 sur le flux live de TF1+. Il s’agit d’évaluations surprises, les élèves étant persuadés qu’elles auront lieu demain ! Ils vont découvrir leurs chansons une heure avant le début des évaluations ! Le premier élève passera à 10h (10h30 sur le flux live) sur une chanson et une danse (chorégraphie apprise avec Malika la semaine dernière).

Edit 9h51, tirage au sort des chansons :

– Franck « Pas là » de Vianney

– Maïa « Another love » de Tom Odell

– Charles « Jour 1 » de Louane

– Masseo « Popcorn salé » de Santa

– Julie « J’te le dis quand même » de Patrick Bruel

– Maureen « Longtemps » de Amir

– Marine « Qu’importe » de Juliette Armanet

– Marguerite « Someone like you » d’Adele

– Ebony « Formidable » de Stromae

– Ulysse « Dernière danse » de Indila

– Emma « Perfect » de Ed Sheeran

A l’issue de ces évaluations, les professeurs désigneront les 3 moins bons élèves, qui seront nominés. On les découvrira mardi en fin de quotidienne.



Rendez-vous ce lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.