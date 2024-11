Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 26 novembre ? (+ liste des chansons)

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 7 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations au château de la Star Academy. Après l’élimination de Masseo, une nouvelle semaine a démarré au château et les académiciens passeront leurs évaluations de la semaine sur des chansons pouvant être chantées sur une tournée.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, les évaluations sont programmées à partir de 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+. Pour ces évaluations, les élèves ont carte blanche sur le choix de la chanson et sa mise en scène.

Pierre Garnier sera aux côtés des professeurs pour les juger alors qu’Axel, Julien, Héléna, Lénie et Candice sont venus hier soir leur donner de précieux conseils. Les filles ont dormi au château et assisteront à ces évaluations.

Liste des chansons choisies par les élèves :

– Charles « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine et Starmania

– Franck « Lose Control » de Teddy Swims

– Ulysse « Une seule vie » de de Gérald de Palmas

– Ebony « Creep » de de Radiohead

– Marguerite « Boule de flipper » de Corynne Charby

– Maureen « Mourir sur scène » de Dalida

– Marine « Encore un soir » de Céline Dion

– Maïa « Mamma Mia! Here We Go Again »

– Julie « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman



A l’issue de ces évaluations, les professeurs désigneront les 3 moins bons élèves, qui seront nominés. On les découvrira mardi en fin de quotidienne.

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.