Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 4 novembre ?

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 4 – C’est ce lundi qu’auront lieu les évaluations au château de la Star Academy. Après l’élimination de Thomas, une nouvelle semaine débute et comme le prochain prime aura lieu vendredi, les évaluations ont lieu avec un jour d’avance.











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations sont programmées à 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+.

Le thème de ces évaluations est « histoire personnelle ». Chaque académicien devait choisir une chanson qui permet d’en savoir plus sur eux. Et la marraine de la promo, Clara Luciani, sera présente aux côtés des professeurs et elle désignera qui chantera à ses côtés sur le prochain prime.

Les chansons choisies par les élèves pour ces évaluations sont :



Publicité





– Charles « Ton amoureuse » de Vitaa

– Eboni « Zombie » de The Cranberries

– Emma « Dernier lys » de Noée

– Franck « Et bam » de Mentissa

– Julie « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche

– Maïa « Tous les deux » de Seemone

– Marguerite « Drôle d’époque » de Clara Luciani

– Marine « Rise like au phoenix » de Conchita Wurst

– Masseo « No tears left to cry » d’Ariana Grande

– Maureen « Je pense à vous » de Linh

– Noah « Tourner la tête » d’Amel Bent

– Ulysse « In my blood » de Shawn Mendes

A l’issue de ces évaluations, les professeurs désigneront les 3 moins bons élèves, qui seront nominés. On les découvrira mardi en fin de quotidienne.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2024 : les artistes invités du 5ème prime dévoilés !

Rendez-vous ce lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.