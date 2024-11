Star Academy du 15 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 15 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.











Réveil de bonne heure pour les élèves non nominés, qui partent pour une journée de répétitions au studio. Ils sont fatigués mais retrouvent Fanny. Répétition de la battle du top 3 pour Marguerite, Julie et Marine sur « Chandelier » de Sia.

Au château, Charles, Emma et Masseo se réveillent plus tard. Un cours de sport avec Ladji les attend ! Ladji commence par leur demander de leur raconter qui ils sont à l’extérieur et leurs projets. Ils font ensuite leur séance.

Sur le plateau, Marguerite répète avec Julien Doré. Et au château, Marlène donne un cours d’expression scénique aux nommés pour travailler leurs prestations du prime.



Sur le plateau du prime, les élèves répètent une collégiale sur « Nous » de Julien Doré. Et Marine répète avec Ebony, loin d’imaginer qu’elle chantera avec Beth Ditto.

Les nommés font leurs valises, Charles reconnait qu’il apprécie cette journée seuls au château. Et ils écrivent les traditionnelles lettres pour les autres en cas d’élimination. Et Charles a l’idée de préparer une petite chasse au trésor pour le retour des autres.

Quand les élèves rentrent, ils découvrent Emma entrain de chanter et ils sont bluffés. Ils découvrent ensuite la chasse aux trésor préparée par les nommés. Ils pensent qu’un artiste les attend mais au final au théâtre, Emma, Masseo et Charles leur chantent une chanson.

Emma appelle sa maman qui l’a rebooste.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 15 novembre

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.