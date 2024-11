Star Academy estimations : Charles prend le large, Emma 2ème, Masseo sombre (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2024 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2024 alors c’est ce soir qu’aura lieu le prime et que l’un des trois élèves nommés – Charles, Emma ou Masseo, sera éliminé et ne retournera pas au château de Dammarie-les-Lys !





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Charles qui est en tête et il est encore en hausse avec 37% des votes !







Emma reste 2ème et en baisse avec 33%. Masseo est désormais bon dernier et en baisse avec 29%. Mais attention, c’est très serré cette semaine et tout peut se jouer ce soir lors du prime !

Ce soir, le choix des académiciens s’annonce encore une fois très difficile et les votes pour départager les deux élèves restants devraient certainement être très serrés !



Qui doit rester et retourner au château ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre candidat préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !







Sondage Star Academy nominations semaine 5

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.