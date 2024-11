Star Academy du 1er novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 1er novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.











Publicité





Au réveil, les élèves découvrent que le château a été redécoré pour Halloween ! Et pour le cours de chant, ils découvrent que Sofia est à fond et qu’elle s’est déguisée !

Les élèves découvrent ensuite le tableau des évaluations avec les commentaires des profs. Maïa craque ensuite et pleure, elle a du mal à encaisser…

Ebony est convaincue d’avoir vu quelqu’un avec un masque dans le parc. Personne ne la croit. Même pendant le déjeuner, des bruits effrayants leur font peur… Et l’homme repasse devant la vitre de la cuisine !



Publicité





C’est ensuite l’heure du cours de théâtre, Hugues est lui aussi déguisé. Ils doivent faire des impros autour de la peur ! Fanny et Lucie arrivent ensuite pour répéter les chansons du prime. Des répétitions mouvementée avec le mystérieux clown qui s’amuse à faire irruption pour leur faire peur.

Lucie annonce aux nommés que le binôme non sauvé par le public devra se défendre avec un titre à interpréter en solo, « Casting » de Christophe Maé. Ils la répètent donc tout les quatre.

Charles, Noah, Julie et Franck, qui font partie du top 3, sont conviés à une soirée d’Halloween évènement ! Ils commencent par se déguiser avant de quitter le château. Ils arrivent ensuite à une soirée organisée dans Paris avec des célébrités. Ils rencontrent Just Riadh et Pierre de Maere.

Au château, Ulysse a reçu du courrier. Il s’agit d’une chasse au trésor ! Ils ont des lettres à remettre dans l’ordre pour trouver où ils ont rendez-vous… Direction la salle de chant, puis la salle de danse où ils doivent reproduire la choré de « Thriller ». Et après un passage au foyer, la chasse est finie ! Un coffre les attend dans le salon. Il contient des déguisements et on leur met de la musique pour la soirée d’Halloween.

Pendant ce temps là, Noah, Charles, Franck et Julie retrouvent Lénie, mais aussi Julien de Saint Jean, qui avoue regarder les quotidiennes. Et Iris Mitteneare ! Ils repartent ensuite en direction du château.

Thomas appelle ses parents. Sa maman lui dit qu’elle a adoré son éval, ils le reboostent. Et les autres élèves sont de retour. Ils racontent leur soirée.

Emma et Masséo font leurs valises pour partir à Cannes pour les NRJ Music Awards. Et tout le monde va se coucher !

Qui doit rester ? Ulysse et Marine Thomas et Maïa Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 1er novembre

Rendez-vous demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy et à 21h10 pour le prime. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.