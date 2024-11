C à vous du 1er novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 1er novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Présidentielle américaine : J-4. On en parle avec Thomas Snegaroff, journaliste et historien, spécialiste des États-Uni

🔵 Fusillade à Poitiers : Retailleau évoque « un point de bascule » dans le narcotrafic. On en parle avec Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du Parisien



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Richard Gasquet, joueur professionnel de tennis

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe & Fondatrice de « La Guinguette d’Angèle »

🔵 Dans la Suite de C à vous : Maxime Chattam pour le livre « Prime time » disponible; et Mélanie Laurent et Lucas Bravo pour le film « Libre » disponible sur Prime vidéo

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 1er novembre 2024 à 19h sur France 5.