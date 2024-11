Star Academy du 25 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 25 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens au château. Alors qu’il a été sauvé par le public la veille, Ulysse se réveille de très bonne humeur.





Marlène arrive en compagnie de Lara Fabian pour le Débrief ! Les élèves sont fous de joie et les accueillent avec des applaudissements. Marlène explique que Lara passera un moment avec eux après le débrief, mais aussi samedi soir sur le prime.







Pour Julie et Jenifer, Marlène trouve qu’elles ne racontaient pas vraiment la même histoire. Julie tente de s’expliquer, mais elle craque et se met à pleurer. Lara félicite ensuite Marine pour son duo avec Camille Lou.

Pour Ebony et son tableau chanté / dansé, Lara annonce que c’était exceptionnel !



Ensuite pour la battle du top 3, Franck avoue ne pas être content de lui. Il avoue être venu sur ce prime défaitiste, et il n’était déjà plus là pendant la battle ! Marlène a de la peine pour lui, elle trouve dommage qu’il ne puisse pas voir à quel point il est fantastique. Franck pleure, il avoue à Lara qu’il ne croit pas en lui. Lara Fabian pense qu’il faut faire taire cette part de lui qui n’y croit pas.

De son côté, Charles est fier de lui sur cette battle. Marlène pense qu’il a eu un déclic.

Pour Maïa, Lara assure qu’elle a tout donné mais elle a entendu une voix en souffrance. Marlène pense qu’elle se repense sur son timbre, elle ajoute trop de choses. Maïa pleure, elle est frustrée.

Pour Ulysse, Lara pense qu’il s’auto-juge pendant sa prestation, il est trop dans l’analyse.

Maureen est déçue d’elle-même pour son duo avec Chimène Badi. Elle pleure, elle pense qu’elle n’a pas le niveau. Marlène et Lara ne comprennent pas et la reboostent. Lara a noté quelques fausses notes mais lui dit d’être fière d’elle.

Après le Débrief, les élèves retrouvent Lara Fabian en salle de chant. Marine craque et pleure, elle avoue manquer de confiance en elle.

Michaël Goldman arrive pour leur annoncer le programme des évaluations. Il rappelle qu’Ebony est déjà qualifiée pour la tournée. A l’issue des évaluations, 2 autres élèves seront immunisés et les autres seront soumis aux votes du public. Un élèves sera immunisé par les profs et un second par les élèves eux-mêmes. Chaque élève doit choisir une chanson et la faire façon concert.

Julie appelle sa maman, elle lui demande un conseil sur le choix de chanson. Elle lui conseille « Quand on a que l’amour ».

Les élèves se font ensuite une crêpe party. Ils passent un bon moment de détente à rire !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.