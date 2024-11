Star Academy du 27 novembre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 27 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château. La journée débute avec Candice, Héléna et Lénie qui ont dormi au château et prennent le petit déjeuner avec les élèves.











Pierre Garnier fait son arrivée au château avec des croissants, il monte réveiller Ulysse avant de partir rejoindre les professeurs pour les évaluations. Les filles s’en vont après avoir partager la chauffe vocale avec les élèves.

Place ensuite aux évaluations, jugées par les professeurs et Pierre Garnier. On retrouve Charles sur « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine et Starmania. Marlène reconnait qu’elle est décontenancée alors que Sofia avoue qu’elle est restée suspendue à son interprétation, elle parle d’une voix céleste. Michaël a trouvé la mise en scène parasite. Pierre reproche un manque de connexion.

Maureen chante « Mourir sur scène » de Dalida. Malika parle d’une belle surprise, Marlène regrette ses choix de musicalité. Michaël avoue qu’il n’a rien à lui reprocher mais ça ne l’a pas touché. A l’inverse, Pierre avoue avoir pris une énorme claque, il était dedans.



Maïa reprend « Mamma Mia! Here We Go Again », Ulysse « Une seule vie » de de Gérald de Palmas, Julie « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman, Marine « Encore un soir » de Céline Dion. Marine a fait une note à côté, elle sort en larmes. Hugues avouen s’être ennuyé au début. Sofia regrette qu’elle ait signifié son erreur, elle n’est pas contente. Pierre pense qu’elle n’était pas dedans.

Franck interprète « Lose Control » de Teddy Swims. Marlène avoue qu’il l’électrise mais elle est énervée qu’il n’écoute pas ce qu’elle lui dit. Michaël pense qu’il passe à côté de lui-même. Sofia pense qu’il était à bout de souffle.

Marguerite chante « Boule de flipper » de Corynne Charby. Pierre était dedans, il a trouvé la scéno parfaite, il a vu une artiste. Marlène salue sa vision, Sofia reconnait qu’elle a su se mettre en lumière.

On termine avec Ebony, qui est déjà immunisée et chante « Creep » de de Radiohead. Les profs sont épatés, Marlène est très émue. Pierre a trouvé ça magnifique, il est admiratif.

Après les évaluations, Pierre Garnier vient passer un moment avec les académiciens et il les félicite. Pierre se met ensuite au piano et chante l’une de ses nouvelles chansons.

Michaël retrouve les élèves au théâtre. Ils doivent voter pour 2 élèves et ils désigneront un immunisé !

Marine appelle son père et il la casse sur ses évaluations, elle finit en larmes. Ulysse lui dit qu’elle ne doit pas s’en soucier.

Place au verdict des immunisés et nominés : Michaël annonce que Marguerite est la gagnante des évaluations, elle est immunisée ! Et le vote des élèves a désigné Maureen ! Franck, Charles, Julie, Maïa, Marine et Ulysse sont donc nominés et leur destin est entre les mains du public.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 27 novembre

