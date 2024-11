C à vous du 27 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 27 novembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Procès du RN : l’avocat de Marine Le Pen, Rod Bosselut, revient sur sa plaidoirie

🔵 Emmanuel Macron aurait prédit la chute du gouvernement, l’Élysée dément. On en parle avec Thomas Soulie, grand reporter au service politique du Parisien – Aujourd’hui en France, dans



🔵 Aya Nakamuraa & Françoise Lehmann, Directrice Générale de Lancôme sont les invitées exceptionnelles de C à vous

🔵 🎶 Dans le live : Lara Fabian interprètera le titre “Je t’ai cherché” en live

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous :Thierry Lhermitte, Bruno Moynot & Jean-Pierre Lavoignat, pour le livre “Le Splendid par le Splendid – Nous nous sommes tant marrés” aux éditions du Cherche Midi

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexandre Bondoux, chef du restaurant “La Côte Saint-Jacques” à Joigny

(Yonne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Marine Leonardi, pour son spectacle “Mauvaise graine” en tournée dans toute la France en 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 27 novembre 2024 à 19h sur France 5.