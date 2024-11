Star Academy du 3 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 3 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de samedi des académiciens. Ils se réveillent tôt et partent en direction du studio du prime.











Les répétitions s’enchainent sur le plateau. Noah et Charles répètent « Belle » avec Patrick Fiori.

Emma et Masséo rencontrent Hatik. Et Marguerite fait la connaissance de Pascal Obispo.

Place ensuite au prime. Patrick Fiori leur donne des conseils et le prime débute. Les prestations s’enchainent. Et à l’heure du verdict, le public a choisi de sauver Ulysse et Marine. Les élèves ont ensuite sauvé Maïa, Thomas est éliminé !



Les 12 académiciens restants repartent en direction du château. Ils dînent et découvrent le programme de la nouvelle semaine au château. Le prime aura lieu vendredi et ils ont donc un jour de moins pour tout !

Les élèves lisent ensuite les petits mots laissés par Thomas. Et ils vont se coucher.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 3 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.