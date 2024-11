Publicité





66 minutes du 3 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 3 novembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 « Tradwives » : ces Françaises qui adhèrent

Le style des années 1950, avec des vies entièrement consacrées au mari et aux enfants, aux tâches domestiques, et des opinions très conservatrices… Voilà les « tradwives », ou épouses traditionnelles. Ce mouvement, né aux États-Unis et suscitant de vifs débats, commence à se répandre en France. Ces femmes prônent un retour aux valeurs familiales d’autrefois tout en étant ancrées dans leur époque, utilisant les réseaux sociaux pour promouvoir leur style de vie. Partons à la rencontre de ces Françaises, qu’elles soient installées aux États-Unis ou en France, qui adoptent ce mode de vie « tradi » controversé.



🔵 Les nouveaux défis des rois du chocolat

En tablette, en gâteau, en glace… Le chocolat fait fondre les Français sous toutes ses formes ! Pas moins de 9 Français sur 10 en raffolent. Les amateurs de chocolat avaient d’ailleurs rendez-vous cette semaine au Salon du chocolat à Paris, le plus grand événement mondial consacré au chocolat et au cacao. Ce rendez-vous incontournable permet aux professionnels de mettre en avant leur savoir-faire, souvent spectaculaire. Une occasion unique de déguster et d’admirer les créations des maîtres chocolatiers… Plongeon dans les nouveaux défis des experts du chocolat.

🔵 Refus d’obtempérer : le nouveau fléau

Les refus d’obtempérer sont un fléau auquel policiers et gendarmes sont de plus en plus confrontés. Plus de 23 000 cas ont été recensés l’an dernier, et dans 1 cas sur 5, des vies sont mises en danger. En 2022, 13 personnes ont perdu la vie à cause de ces incidents. Du côté des forces de l’ordre, ce sont des centaines de blessés et 12 décès enregistrés au cours des dix dernières années. Comment expliquer ce phénomène ? Comment surtout le contenir ? Et comment policiers et gendarmes se préparent-ils à affronter ce danger mortel au quotidien ? Deux mois après le décès de l’adjudant-chef Eric Comyn lors d’un contrôle routier près de Mougins (Alpes-Maritimes), immersion auprès de ceux qui sont en première ligne.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Les bouillons à la conquête de la France

Extrait vidéo

Ancienne star de téléréalité, Haneia est désormais influenceuse mormone. Elle se considère comme une « tradwife », une épouse dévouée à son mari. « "Tradwives " : ces Françaises qui adhèrent »

