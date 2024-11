Star Academy du 30 novembre : le 8ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (liste chansons)

Publicité





Star Academy du 30 novembre 2024, le prime 8 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le huitième prime en direct de la Star Academy 2024. Une soirée à l’issue de laquelle un académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure aux portes de la tournée !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Star Academy du 30 novembre 2024, le programme du prime 8

Ce soir, c’est le huitième prime de la Star Academy. Un prime spécial tournée avec six élèves nominés où seul le public décidera de l’élimination ! A l’issue de cette soirée, on connaitra les noms des académiciens qui se produiront sur la tournée de la Star Ac ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Lara Fabian, Soprano, Yodélice et Pierre Garnier.

Les nominés – Charles, Franck, Julie, Maïa, Marine et Ulysse – défendront leur place avec chacun une chanson solo. Le public vote depuis mercredi soir pour sauver l’un d’entre eux ! On connaitra le verdict en fin de soirée.



Publicité





La liste des chansons du prime

En duos avec les artistes :

– Lara Fabian « Immortelle » avec Julie et Marine

– Soprano « Cosmo » avec Ulysse et Maïa

– Yodélice « Fête de trop » avec Franck et Charles

– Pierre Garnier « Chaque seconde » avec Marguerite

Collégiales

– l’hymne de la promo 2023 « Au bout de mes rêves » avec Pierre, Julien, Axel, Héléna, Lénie et Candice

– « Quand la musique est bonne » de Jean-Jacques Goldman avec Pierre, Julien, Axel, Héléna, Lénie et Candice

Entre académiciens

– Maureen et Ebony « L’envie » de Johnny Hallyday

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Charles « Suprême » de Robbie Williams

– Franck « Rêver » de Mylène Farmer

– Maia « Désenchanté » de Mylène Farmer

– Julie « Shake it off » de Taylor Swift

– Marine « River deep mountain high » de Tina Turner

– Ulysse « Uprising » de Muse

VIDÉO Star Academy du 30 novembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Sondage Star Academy nominations semaine 7