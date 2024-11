Echappées Belles du 30 novembre : direction l’Italie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 30 novembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « La Riviera italienne en train » suivi de la rediffusion « Andorre, une principauté à vivre ».





Echappées Belles du 30 novembre 2024, à 21h – « La Riviera italienne en train » (inédit)

La Ligurie, région enclavée entre les Alpes et la Méditerranée, conjugue le défi du surtourisme avec une agriculture « héroïque » sur ses terrasses escarpées, où les machines sont inutilisables. Ce territoire à la fois sublime et difficile d’accès, marqué par des routes sinueuses et un train national sans grande vitesse, laisse le temps d’admirer ses paysages. Ancien empire maritime, la région a fait du port de Gênes son cœur économique, desservi par des ruelles médiévales verticales et des moyens de transport pittoresques comme le funiculaire ou le « train des Andes » de 1929. Entre la Riviera des fleurs et les Cinque Terre, les traditions agricoles et culturelles tentent de survivre face à l’afflux touristique. Les Ligures, confrontés à ces enjeux, s’efforcent de préserver leur patrimoine naturel, architectural et culturel pour le transmettre aux générations futures.

Les reportages : Les Cinque Terre, un voyage à part / Le long de la voie ferrée / La nature intensément / Le riche passé de Gênes / Val di Vara, la vallée Bio / La principauté de Seborga.



Echappées Belles du 30 novembre à 22h35 – « Andorre, une principauté à vivre » (rediffusion)

Connue pour ses nombreuses boutiques de produits détaxés, la principauté d’Andorre recèle des trésors bien plus précieux. Ce micro-État, dont 90 % du territoire est composé de montagnes, forêts, rivières et lacs, offre plus de soixante sentiers de randonnée à explorer. Jérôme Pitorin s’y aventure, débutant son périple sur le chemin menant au lac de Cabana Sorda, accompagné de Cesc, guide de moyenne montagne.