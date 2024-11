Star Academy, les évaluations du 26 novembre : Ebony incroyable, Charles et Maïa au top, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 26 novembre 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu les septièmes évaluations de la Star Academy 2024. Des évaluations placées sous le signe de la tournée, pour lesquelles les élèves avaient carte blanche sur le choix de la chanson et la mise en scène. Pierre Garnier étaient aux côtés des professeurs pour l’occasion.











Publicité





Julie ouvre le bal sur « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman. C’est pas franchement réussi, il y a quelques faussetés. Elle ressort pas très contente d’elle et a entendu elle-même qu’elle était fausse par moments. Les autres lui avouent que c’était moins bien qu’en répétitions.

Place à Charles sur « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine et Starmania. Il est accompagné de Marine et Maureen, qui font une chorégraphie à ses côtés. Sofia a le sourire, elle semble ravie. C’est clairement très réussi !

Maureen passe ensuite, elle a choisi « Mourir sur scène » de Dalida. Maïa, Marine et Ebony sont ses choristes. C’est plein d’émotion, une évaluation très réussie.



Publicité





On continue avec Maïa, qui chante « Mamma Mia! Here We Go Again ». Tout les autres l’accompagnent pour danser ! Sofia a l’air emballée, tout comme Marlène, Michaël, Hugues et Pierre ! Tout le monde s’ambiance sur sa prestation, qui est clairement pleine de peps.

Ulysse chante « Une seule vie » de de Gérald de Palmas, en s’accompagnant de sa guitare. Les autres élèves l’accompagnent derrière. C’est bien réussi !

Marine enchaine, elle a choisi « Encore un soir » de Céline Dion. Elle est accompagnée des autres, ils arrivent tous en salle d’évaluation en chantant « Ceux qu’on était » de Pierre. Marine s’installe au piano, elle fait une petite erreur pendant sa presta mais ce prend aussitôt. C’est globalement une belle évaluation mais en sortant, Marine se met à pleurer…

Place ensuite à Franck, qui interprète « Lose Control » de Teddy Swims. Michaël a l’air emballé. Il est rejoint par les autres à la fin, qui font les choeurs. Marlène a l’air émue. C’est très réussi !

Marguerite interprète « Boule de flipper » de Corynne Charby. Les autres sont tous habillés pareil (jean / tee-shirt blanc) et dansent autour d’elle. Les profs ont le sourire, ils ont l’air d’apprécier ! Elle propose carrément un tableau, c’est top.

Et enfin, Ebony, déjà immunisée, interprète « Creep » de de Radiohead. Marguerite l’accompagne. Sans surprise encore une fois avec Ebony, c’est magnifique ! Marlène a les larmes aux yeux, Pierre semble complètement captivé. A la fin, les profs l’applaudissent ! En rigolant, Michaël demande à Ebony « d’en laisser un peu pour les autres » !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : déjà immunisée, Ebony a clairement livré la meilleure évaluation ! Derrière, Charles, Maïa et Marguerite se distinguent selon nous. L’immunité des professeurs devrait se jouer entre eux, à moins qu’ils ne pardonnent la petite erreur de Marine.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.