« A la recherche de la magie de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 26 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« A la recherche de la magie de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 26 novembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « A la recherche de la magie de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« A la recherche de la magie de Noël » : l’histoire, le casting

Harrington Davis, auteur à succès de romans de Noël, provoque un tollé en avouant qu’il déteste les fêtes de fin d’année. Face à cette déclaration controversée, April, la dynamique responsable des relations publiques de sa maison d’édition, décide de l’emmener en tournée promotionnelle pour sauver la sortie de son prochain livre. À travers ce périple imposé, Harrington commence à laisser tomber sa carapace et, grâce à April, redécouvre peu à peu la véritable magie de Noël.

Avec : Lyndie Greenwood (April), Paul Campbell (Harrington), Oliver Rice (Chris), Robyn Bradley (La maire Lisa)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Noël, mon boss & moi ».

« Noël, mon boss & moi » : l’histoire et le casting

Annie, une jeune avocate brillante et indépendante, est profondément attachée à ses parents adoptifs et à leur café, le Starlight, un lieu emblématique de leur quartier uni. Lorsqu’elle apprend que le bail de l’établissement a été résilié par Holt Entreprises, qui projette de démolir l’immeuble pour construire un complexe moderne, elle refuse de rester les bras croisés. Déterminée, elle se rend au siège de l’entreprise.

William Holt, fils du dirigeant de la société, a grandi dans le luxe et mène une existence insouciante, prenant peu au sérieux ses responsabilités professionnelles. Constatant que ses erreurs ternissent l’image de l’entreprise, son père décide de lui imposer un avocat spécialisé en droit des affaires pour le surveiller.

C’est dans ce contexte qu’Annie et William se rencontrent. Mal interprétant la situation, William lui propose un marché : elle fera semblant d’être son avocate pendant une semaine, et en échange, il promet de sauver le Starlight. Bien qu’hésitante, Annie finit par accepter, car c’est peut-être la seule chance de protéger le café et tout ce qu’il représente.

Avec : Kimberley Sustad (Annie Park), Paul Campbell (William Holt), Darren Martens (Lyle), Bruce Dawson (Gene Park)