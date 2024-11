Star Academy, Masseo s’exprime après son élimination : « je pars libéré » (VIDÉO)

Publicité





C’est Masseo qui a été éliminé de la Star Academy 2024 hier soir à l’issue de la sixième semaine d’aventure. Après plus d’un mois et demi passé au château, Masseo s’est confié à chaud après son élimination dans une interview vidéo pour TF1+.





« Je me sens un peu triste de quitter l’aventure maintenant. » a confié Masseo. « Après je me dis que c’est déjà énorme d’être resté 6 semaines, d’avoir fait 7 primes. »







« Je sais que tout ira bien pour la suite. Et je pars un peu libéré parce que j’ai donné ce que je voulais donner et je suis ok avec ça » a-t-il poursuivi.

« Je sors de l’aventure grandi, j’ai appris tellement de choses et je vais continuer d’apprendre, je ne vais pas lâcher. »



Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

