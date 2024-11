13h15 le dimanche du 24 novembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 24 novembre 2024 : le sommaire aujourd'hui













« 13h15 le dimanche » du 24 novembre 2024 : le sommaire

Le feuilleton des Français > Saison 12 / Episode 2

Depuis douze saisons, « Le feuilleton des Français », diffusé dans l’émission *13h15 le dimanche*, part à la rencontre des citoyens pour raconter leur quotidien, entre moments heureux et épreuves, à travers des témoignages poignants. Face à un monde en mutation rapide, certains luttent pour s’adapter ou survivre. À Valenciennes, Adeline et Jean, agriculteurs, partagent l’amertume de leurs pairs face à l’explosion des coûts et à la stagnation des prix, rendant leur quotidien difficile. Sur l’île de Groix, Leslie et Julien se battent pour sauver leur élevage de moules menacé par la pollution. Quant aux habitants du Grand-Serre, dans la Drôme, ils se sont unis pour maintenir leur station de moyenne montagne ouverte une saison de plus, malgré les défis posés par le réchauffement climatique.

Successions > Episode 6

La série inédite « Successions », proposée par le magazine « 13h15 le dimanche », suit le quotidien d’une vingtaine de personnalités politiques jusqu’en 2027, année marquant la fin du mandat du président de la République sortant, qui ne pourra pas se représenter. À travers cette immersion, les équipes du magazine explorent leurs stratégies, leurs émotions et les coulisses de leur vie professionnelle et personnelle.



