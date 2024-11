Star Academy : qui a été éliminé lors du 4ème prime ? (résumé + replay du 2 novembre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 4 du samedi 2 novembre 2024 – C’est parti pour le quatrième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 14 académiciens interprètent pour leur hymne, « Recommence moi ».





Premier trio de la soirée, Patrick Fiori chante « Belle » avec Noah et Charles. Patrick les félicite et Sofia salue le fait qu’ils aient bien géré les émotions et les changements de registre.







Hatik chante ensuite « Angela » avec Masséo et Emma, tout juste revenus des NRJ Music Awards. Hatik les félicite.

Duplex avec Pierre Garnier pour le féliciter pour ses 2 trophées aux NRJ Music Awards.



Magnéto Star Ac Mix

Les élèves nous offrent ensuite un medley Halloween.

Place à la battle du top 3. Emma et Masséo, Charles et Noah, et Franck Julie s’affrontent chacun sur un titre qu’ils ont gardé secret. Franck et Julie chantent « Secret » de Louane. Noah et Charles ont choisi « Tu es mon autre » de Lara Fabian et Maurane. Et Masseo et Emma chantent « Stay » de Rihanna.

Verdict : Hugues donne sa voix à Masséo et Emma, Sofia à Franck et Julie, Michaël à Masséo et Emma, Malika aussi à Masséo et Emma, et Marlène à Masséo et Emma. Masséo et Emma remportent donc l’immunité !

Place à Marine et Ulysse, qui chantent « (Everything I Do) I Do It For You » de Bryan Adams.

Hoshi chante « Et même après je t’aimerai » avec Marguerite. Hugues a adoré, il trouve que leurs univers se marient à merveille.

C’est l’heure du défi des profs. Sofia et Michaël ont lancé un défi vocal à Ebony, qui chante avec Belinda Davis, sosie vocal de Whitney Houston, le titre « I will always love you ». Ebony finit en larmes ! Sofia la félicite, elle a trouvé qu’elle avait réussi à faire passer une émotion et elle a coché toutes les cases. Défi validé !

Pascal Obispo chante « Lucie » avec Maureen. Marlène a trouvé la voix de Maureen merveilleuse. Elle a adoré leur duo.

Maïa et Thomas défendent leur place sur « Drôle de vie » de Véronique Sanson.

Et c’est ensuite AaRON, qui chante « Lili » avec Julie. Sur le banc des nommés, Ulysse est en larmes.

Les élèves et les profs interprètent « Est-ce que tu viens pour les vacances ? » de David et Jonathan. Patrick Fiori se joint à eux !

Nikos demande à Patrick Fiori de reprendre « Corsica » avec Noah et Charles. Mais Patrick insiste pour faire venir Thomas, qui est corse. Patrick les invite pour son concert à l’Orange Vélodrome en mai 2026 !

Ebony et Franck interprètent « It’s a Man’s Man’s Man’s World » de James Brown

Marine et Ulysse sauvés par le public, Thomas éliminé de la Star Academy 2024

23h33 : c’est l’heure du verdict. Le public a choisi de sauver Marine et Ulysse ! Thomas et Maïa doivent chanter « Casting » de Christophe Maé pour convaincre les élèves, qui vont voter pour les départager.

Les académiciens votent : Ebony vote Maïa, Marguerite vote Maïa, Noah vote Thomas, Charles vote Thomas, Maureen vote Maïa, Emma vote Maïa, Masseo vote Maïa. Maïa est donc sauvé et Thomas est éliminé !

Star Academy 2024, le replay du premier prime du 2 novembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.