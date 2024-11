Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 5 novembre 2024)

Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 4 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2024 est venu annoncer aux élèves les noms des 3 nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 ! Mais qui seront les élèves nominés pour cette quatrième semaine d’aventure ?





Rappelons que c’est la semaine de la marraine et que Clara Luciani était présente hier matin pour les évaluations des 12 académiciens encore en compétition.

Les évaluations étaient globalement d’un très bon niveau et si l’on devait retenir qu’une seule prestation, ce serait celle de Marguerite qui a réussi émouvoir les professeurs et Clara Luciani sur sa propre chanson !



Du côté des élèves en danger pour ces nominations, on pense à Ulysse et Julie, et pour le troisième ça s’annonce très compliquée tant les élèves étaient dans un mouchoir de poche.

Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : extrait des commentaires des profs sur les évaluations