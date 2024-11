C dans l’air du 5 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 5 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Trump/ Harris : l’heure de vérité

Ce mardi 5 novembre marque le dernier jour de vote pour l’élection présidentielle américaine. Partout aux États-Unis, les bureaux de vote sont ouverts, et des millions de citoyens viennent s’ajouter aux plus de 80 millions d’électeurs ayant déjà voté de manière anticipée ou par correspondance. Qui de Kamala Harris ou Donald Trump sera le 47e président des États-Unis ? Les sondages, en cette fin de campagne particulièrement tendue et indécise, ne peuvent le prédire.



Dans ces dernières heures, les deux candidats ont redoublé d’efforts, multipliant les meetings dans les États clés. Kamala Harris s’est rendue à Philadelphie, en Pennsylvanie, où elle a rassemblé des milliers de partisans. « Cette élection pourrait être l’une des plus serrées de l’histoire. Chaque voix compte, » a-t-elle déclaré, galvanisant la foule. Avant elle, Lady Gaga avait pris la parole pour encourager les électrices à soutenir Harris. « Pendant plus de la moitié de l’histoire de ce pays, les femmes n’avaient pas de voix… mais demain, les femmes auront un rôle décisif, » a affirmé la chanteuse, devant un public largement composé de jeunes et de femmes, deux groupes particulièrement visés par les démocrates, dans une campagne marquée par des enjeux sur les droits des femmes et l’immigration.

Les intentions de vote montrent un clivage inédit entre hommes et femmes : la majorité des hommes pencherait pour Trump, tandis que la majorité des femmes se tournerait vers Kamala Harris. Nous avons rencontré la communauté mormone d’Arizona, représentant 7 % de l’électorat de cet État, généralement acquise aux républicains, mais dont une partie soutient cette fois Harris, lassée par les excès de Donald Trump.

Donald Trump, quant à lui, cherche à prendre sa revanche après sa défaite de 2020 et a choisi de clore sa campagne à Grand Rapids, dans le Michigan, comme en 2016. Pour ses supporteurs, la victoire semble évidente et toute autre issue serait suspecte, alimentant la méfiance envers les résultats, en écho aux contestations de l’élection de Joe Biden en 2020.

Cette atmosphère tendue pèse sur le personnel électoral : des boutons d’alerte ont été installés dans certains bureaux de vote, et des tireurs d’élite surveilleront des sites sensibles, comme dans un comté d’Arizona. Le dépouillement sera étroitement surveillé, et si les résultats s’annoncent aussi serrés que prévu, il est possible que le vainqueur ne soit pas connu dans les prochaines 24 heures.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 5 novembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.