Star Academy du 5 novembre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 5 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château.





C’est l’heure des évaluations sur le thème « histoire personnelle ». Ebony passe sur « Zombie » de The Cranberries. Michaël a retrouvé la Ebony des primes, il parle d’une évaluation très réussie. Clara a oublié que c’était une évaluation ! Et Malika est agréablement surprise.







Marguerite interprète « Drôle d’époque » de Clara Luciani. En sortant, Marguerite fond en larmes. Hugues est très ému, elle l’a cueilli et il s’est identifié à tout ce qu’elle a chanté. Clara salue la prise de risque et elle a trouvé que sa version marchait super bien. Marlène fait remarquer ses progrès, elle a trouvé ça magnifique. Michaël a lui aussi trouvé ça « très très réussi » et Sofia ajoute que c’était formidable.

Ulysse chante « In my blood » de Shawn Mendes, en référence aux crises d’angoisse qu’il faisait après le premier confinement. Ulysse sort très mécontent de lui. Clara se dit mitigée, elle a senti un flottement et n’a pas réussi à rentrer dedans. Michaël avoue aussi avoir mis longtemps à rentrer dedans.



Masséo a choisi le titre « No tears left to cry » d’Ariana Grande. Malika a adoré et salue la difficulté. Clara a trouvé ça rafraichissant et elle lui dit un grand oui ! Michaël en a presque oublié qu’il est immunisé.

Charles se présente et chante « Ton amoureuse » de Vitaa. On voit ensuite en vrac Maïa sur « Tous les deux » de Seemone, Marine sur « Rise like au phoenix » de Conchita Wurst, Emma sur « Dernier lys » de Noée, Maureen sur « Je pense à vous » de Linh. Pour Maureen, Clara a trouvé ça beau, ça fonctionnait. Mais Michaël a noté quelques faussetés, ça ne l’a pas totalement attrapé. Sofia a trouvé que ce n’était pas suffisant.

Franck passe sur « Et bam » de Mentissa. Michaël a adoré et Clara a trouvé ça parfait ! Sofia parle d’une prestation offerte comme un cadeau.

Noah chante « Tourner la tête » d’Amel Bent. Sofia est déçue et affirme que « ça ne va pas du tout ». Hugues trouve qu’il n’a pas été suffisamment touché.

Julie passe sur « Who I Am » de Wyn Starks. Clara a été touché et Michaël trouve ça jolie même si elle n’a pas découvert grand chose.

Après les évaluations, cours de danse avec Malika. Ils dansent sur l’un de ses morceaux.

Le soir, les élèves décompressent avec un petit jeu dans le salon.

Michaël annonce les nommés de la semaine : Ulysse, Noah, et Maureen.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 5 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.