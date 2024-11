Un dimanche à la campagne du 24 novembre 2024 : la 50ème, les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 24 novembre 2024, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 16h sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Un dimanche à la campagne du 24 novembre 2024 : sommaire et invités de la 50ème

Frédéric Lopez célèbre avec éclat la 50ᵉ édition de son émission emblématique, « Un dimanche à la campagne ». Pour marquer cet événement, trois figures majeures de la culture française seront ses invités : Dany Boon, humoriste et réalisateur à succès, Kendji Girac, chanteur aux multiples disques de platine, et Virginie Grimaldi, écrivaine plébiscitée par des millions de lecteurs. Dans le cadre bucolique et chaleureux qui fait le charme de l’émission, ces personnalités partageront confidences, souvenirs et anecdotes.

🔵 Dany Boon : Connu pour des films cultes comme « Bienvenue chez les Ch’tis » ou « Radin ! », l’acteur et réalisateur, véritable roi du box-office français, reviendra sur son parcours impressionnant. Issu d’un milieu modeste, il évoquera son ascension, ses épreuves personnelles, et des moments mémorables de sa carrière, mêlant humour et sincérité.



Publicité





🔵 Kendji Girac : Révélé en 2014 par « The Voice », Kendji est devenu une figure incontournable de la scène musicale française. Avec plus de cinq millions d’albums vendus, il partagera son histoire, de ses racines gitanes à son succès fulgurant. Il se confiera également sur les coulisses de sa vie, entre tradition et célébrité.

🔵 Virginie Grimaldi : L’auteure de best-sellers comme « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie » explorera ses sources d’inspiration et les expériences qui ont nourri son écriture. Avec ses récits emplis de tendresse et d’humanité, elle livrera une vision intime de son parcours littéraire.

Une émission d’émotion et d’authenticité

Depuis sa création, « Un dimanche à la campagne » offre des moments uniques où les célébrités se dévoilent loin des projecteurs. Rires, discussions profondes et émotions sincères ont séduit un large public en quête de proximité et de vérité.

Frédéric Lopez confie : « Avec chaque invité, nous vivons des instants uniques, sincères, et souvent inédits. Cette 50e sera l’occasion pour moi de célébrer non seulement ces personnalités incroyables, mais aussi le lien spécial que nous avons réussi à tisser avec le public au fil des émissions »

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 24 novembre 2024