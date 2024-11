Publicité





66 minutes du 24 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 17 novembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Gisèle Pelicot : l’éveil des consciences

Un procès marquant, considéré comme l’un des plus importants de l’année, a connu une semaine décisive : celui de l’affaire de Mazan (Vaucluse). Devant la cour criminelle du Vaucluse, à Avignon, la victime, Gisèle Pelicot, et l’accusé principal, Dominique Pelicot, ont pris la parole pour la dernière fois. Depuis septembre, la France a été bouleversée par la révélation des atrocités subies par Gisèle Pelicot, aujourd’hui âgée de 71 ans. Entre 2011 et 2020, cette femme a été droguée à son insu par son mari et violée par une cinquantaine d’hommes recrutés en ligne. Ce drame a marqué les esprits et suscité une prise de conscience sur le phénomène de la soumission chimique. Mardi, Gisèle Pelicot a dénoncé ce qu’elle appelle « le procès de la lâcheté dans une société qui banalise le viol ». Retour sur une affaire exceptionnelle et sur le combat d’une femme qui a secoué les consciences.



🔵 Electroménager : la course aux bons plans

Four, aspirateur, lave-vaisselle… L’électroménager représente une part conséquente du budget des Français, avec une dépense annuelle moyenne de 400 euros par foyer. Sur ce marché hautement concurrentiel, les écarts de prix sont parfois impressionnants. Alors, comment réaliser de bonnes affaires ? Pour répondre à cette question, nous avons suivi des experts en chasse aux bons plans, des spécialistes du reconditionné et des enseignes réputées pour leurs prix cassés. Parmi elles, Electro Dépôt se démarque en proposant un nombre restreint de références, mais à des tarifs très compétitifs. Comment parviennent-ils à offrir des réductions allant jusqu’à 50 % voire 70 % ? Plongée au cœur d’un secteur où trouver des appareils à prix réduit est devenu un véritable art.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Au cœur du meilleur restaurant du monde

L’émission « 66 Minutes » a plongé dans l’univers gastronomique de l’un des plus grands chefs français, Guy Savoy. L’année 2024 a marqué un tournant pour ce chef originaire de l’Isère, qui a perdu en 2023 la troisième étoile de son restaurant emblématique, installé à la Monnaie de Paris. Face à ce défi, Guy Savoy s’est réinventé : nouvelle carte, nouvelle approche, tout en restant fidèle à son art culinaire. À 71 ans, comment renouvelle-t-on une cuisine qui a déjà conquis le monde ? Son objectif : regagner les sommets étoilés et conserver, ce lundi 25 novembre, pour la huitième année consécutive, le titre de meilleur restaurant du monde.

Extrait vidéo

Plutôt que d'abandonner les appareils électroménagers jetés à la poubelle, Charlène et son association les récupèrent pour leur donner une seconde vie ! « Electroménager : la course aux bons plans »

