Un Si Grand Soleil du 13 novembre : Claudine dérape, un témoignage contre Eve (résumé épisode 1511 en avance)

Un si grand soleil du 13 novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1511 en avance – Que va-t-il se passer d demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 13 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claudine vient voir Johanna pour s’excuser de sa maladresse concernant une affaire la concernant. Elle lui offre un café… mais elle y glisse un médicament ! En effet, c’est le jour de la conciliation, et quelques minutes plus tard, Johanna se sent mal avec des nausées et des maux de ventre.

Johanna revient ensuite voir Claudine, lui confie qu’elle pense avoir attrapé un virus et décide de rentrer chez elle. Elle demande à Claudine de gérer la conciliation à sa place, ce que Claudine accepte avec plaisir. Profitant de la situation, Claudine modifie le protocole d’accord et empêche Janet de présenter ses excuses. Furieux, Bréval menace de porter plainte. Janet, déconcertée, demande des explications à Claudine, qui lui répond qu’elle trouvait injuste qu’elle s’excuse. Janet (interprétée par Tonya Kinzinger) rétorque qu’elle se fiche de ce que pense Claudine et la blâme pour l’avoir mise dans une position délicate. Claudine insiste pour que Janet porte plainte pour dénonciation calomnieuse, ce qui agace encore plus Janet.



Pendant ce temps, Yann se rend en prison pour informer Noam de la mort de Curtis. Il lui propose une opportunité de s’en sortir s’il accepte de parler, mais Noam, terrifié par d’éventuelles représailles, refuse. Muriel, de son côté, pose des questions à Eliott sur ce fameux Greg qui le faisait chanter. Elle doute de sa version et ne comprend pas pourquoi il n’est pas allé voir la police.

Eliott confie à Charles que Curtis a été tué avant qu’Eve puisse lui remettre l’argent. Soulagé, Charles se réjouit qu’Eliott n’ait plus besoin de partir pour Abidjan. Cependant, lorsqu’il reçoit un appel de Muriel qui le questionne sur ce racketteur, il parvient à s’en sortir mais avoue à Eliott qu’il déteste mentir.

Boris demande à Muriel quand elle compte partir à Abidjan, mais elle lui annonce que ce projet est annulé. Ravi, Boris affiche un large sourire. Muriel en profite pour lui dire qu’elle préfère ne plus jamais reparler de « leur nuit » ensemble.

De leur côté, Claudine et Sabine décident de célébrer en retard l’anniversaire de la fille de Sabine. Claudine, touchée par cet élan familial, confie à Sabine qu’elle souhaite passer plus de temps ensemble et qu’elle espère apaiser les tensions avec Janet.

Eve, quant à elle, confie à Eliott qu’elle a enfin pu dormir après des jours d’angoisse et qu’elle est même retournée au lycée. Eliott la remercie une fois de plus pour son soutien inestimable. Eve, rassurée de ne pas avoir été contactée par la police, remet à Eliott les 15 000 euros qu’elle devait initialement donner à Curtis, pour qu’il puisse lancer sa société de VTC.

Enfin, Denis Chaumeilles débarque au commissariat pour informer Yann et Thierry qu’il a aperçu une femme blonde et séduisante se précipiter vers sa voiture près du lieu de rendez-vous de Curtis. Il affirme être capable de la reconnaître, ayant été témoin de la scène alors qu’il était sorti fumer une cigarette.

