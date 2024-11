Les Cinquante du 12 novembre 2024 : qui a le ticket d’or ? Qui est éliminé ? (résumé + replay épisode 52)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 52 du mardi 12 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 52 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Emma, Sacha et Jonathan après leur élimination. Ils ont une surprise : ils se retrouvent dans la salle de la seconde chance face à un ticket d’or !











Amélie les accueille et leur annonce que l’un d’eux pourra affronter les autres joueurs dans l’arène pour tenter de remporter un ticket d’or et faire partie des 7 finalistes. Mais ils vont d’abord s’affronter sur un jeu et il n’y aura qu’un seul gagnant ! Le singe leur distribue une feuille et un stylo. Il s’agit d’un simple pendu !

Le jeu commence et c’est Emma qui trouve le premier mot, elle est automatiquement en finale de la salle de la seconde chance. Ça continue entre Sacha et Jonathan. Sacha se qualifie à son tour ! Jonathan est définitivement éliminé.

Pendant ce temps là au château, Alex pense que Carla G. s’est perdue dans son jeu mais il continue de la soutenir.



Jonathan et Sacha éliminés, Emma remporte un ticket d’or

Emma et Sacha décident de jouer vraiment et c’est le plus méritant qui gagnera. Sacha a de l’avance mais se rate et Emma a encore toutes ses chances. C’est serré ! Mais c’est bien Emma qui trouve son mot la première, elle gagne ce jeu de la seconde chance ! Amélie annonce à Emma qu’elle peut récupérer son ticket d’or. Ça lui donne rendez-vous pour une épreuve inédite dans l’arène : le passage en finale ! Ça restera secret pour l’instant.

Au château, Nikola se fait coacher par les filles pour plaire à Julie R. Et Le Lion annonce une soirée soleil pour les joueurs. Enzo se sent abattue après l’élimination de ses alliés et n’est pas motivée.

Les Cinquante, le replay du 12 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 52 ce mardi 12 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 13 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 53.