Un Si Grand Soleil du 28 novembre : Bréval passe aux aveux, Eve libre (résumé épisode 1522 en avance)

Un si grand soleil du 28 novembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1522 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 28 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Janet fait ses étirements après son footing, Becker lui demande si elle a des nouvelles de Claudine. Janet s’inquiète justement, elle n’a pas de nouvelles depuis la plainte de Bréval. Becker lui assure qu’elle ne lâchera rien.

Becker demande à Manu comment il a su pour Keller. Il lui explique qu’Eliott a été chauffeur pour Curtis, il a servi d’appât pour faire sortir sa mère de prison. Becker remarque qu’il est plein de ressources… Manu ajoute qu’ils avaient installés des micros dans son garage. Mais Becker fait remarquer qu’il n’avouera jamais officiellement, ils n’ont rien de concret. Manu parle des gouttes de sang séché sur son casque, ça pourrait être celui de Curtis. Ils attendent les résultats.



Thierry interroge Eliott, il pense qu’il était impliqué dans le trafic. Eliott lui assure qu’il n’a pas les épaules, il est juste un petit chauffeur VTC. Il dit qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il a déposé Curtis le jour où il l’a vu mais c’est tout. Et il a risqué sa vie pour faire arrêter Keller. Il fait remarquer qu’il n’a rien contre lui et lui dit au revoir. Thierry lui fait signer sa déposition.

Johanna offre un café à Claudine, qui ne le boit pas. Florent demande à Johanna ce qui se passe, elle pense qu’elle a peur qu’elle se venge. Elle est certaine que c’est elle qui l’a intoxiquée.

La directrice de l’hôpital aurait préféré que Janet s’excuse et éviter la plainte. Mais elle lui assure qu’elle a confiance en Claudine.

Becker et Yann informent le juge que c’est bien le sang de Curtis qui a été retrouvé sur le casque de Keller, et ils ont retrouvé l’arme du crime. Le juge demande à Becker de féliciter Manu et il va remettre sa compagne en liberté. Ils ne poursuivront pas Eliott.

Alix coache Ludo pour qu’il piège Bréval. Il a peur mais elle lui assure que ça va bien se passer. Il monte sur son vélo…

Eliott et Manu sortent Yvan du coffre de la voiture. Manu le prévient : il a dit à ses indics que c’est une balance ! Le mieux, c’est qu’il quitte la France.

Muriel est avec Boris chez L Cosmétiques et lui propose son aide. Il accepte mais autour d’un verre, il est crevé. Muriel accepte avec le sourire, elle prévient sa baby-sitter. Ils prennent un verre aux Sauvages, Muriel lui avoue que c’est dur. Elle a laissé Eliott voir Toma grâce à lui.

Bréval est au téléphone avec son avocat, il refuse toujours de retirer sa plainte. C’est là que Ludo le percute avec son vélo et s’en prend à lui. Alix arrive et défend Bréval. Elle lui conseille de porter plainte, elle peut témoigner. Ludo s’en va, Alix le traite de lâche. Bréval la remercie, Alix dit qu’elle ne supporte pas l’injustice. Elle insiste pour l’accompagner et lui propose un café. Il accepte et insiste pour l’inviter.

Manu exige qu’Eliott lui rende le flingue d’Yvan. Et s’il recommence à déconner, il l’enverra en prison ! Il le laisse en pleine forêt.

Bréval et Alix prennent un verre, il lui parle de ses « petits secrets »… Alix lui parle de ses problèmes de santé et ses problèmes avec des soignants. Il lui parle de ses plaintes. Claudine appelle Alix, elle dit qu’elle peine à le faire craquer. Au moment de laisser Bréval, il lui parle d’une « astuce ». Il y a quelques semaines, il avait des douleurs dans la poitrine, il était essouflé. Une femme médecin l’a envoyé balader, et il s’est lui-même provoqué une crise cardiaque !

Manu attend Eve à sa sortie de prison.

