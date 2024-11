Demain Nous Appartient spoiler : Rachel fait une rencontre (vidéo épisode du 2 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une rencontre improbable qui vous attend dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle est à l’hôpital Saint-Clair, Rachel va faire la rencontre de… Benny !











Publicité





Dans l’ascenseur de l’hôpital Saint-Clair, Rachel est accidentellement bousculée par un infirmier, faisant tomber son sac et éparpillant toutes ses affaires. Le responsable n’est autre que Benny Hofaire, l’ami de Chloé et nouveau stagiaire à l’hôpital

Gêné, Benny s’excuse abondamment et aide Rachel à ramasser ses effets. Mais en plein rangement, il tombe sur un objet inattendu : une bombe lacrymo ! Elle se déclenche et il en prend plein les yeux ! Une chose est sûre : cette première rencontre restera gravée dans la mémoire de Rachel et Benny !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Sébastien dans un état critique ! (vidéo épisode du 2 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1826 du 2 décembre 2024 : Rachel rencontre Benny

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.