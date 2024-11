Star Academy : Charles, Franck, Julie, Maïa, Marine et Ulysse nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2024 nominations semaine 7, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la septième semaine de la Star Academy 2024. Des nominations un peu particulières puisqu’en cette semaine spéciale tournée, les professeurs ont immunisé un élève suite aux évaluations et les académiciens ont voté pour immuniser un second !











Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Ils ont choisi d’immuniser Marguerite, qui remporte les évaluations. Et les élèves ont offert l’immunité à Maureen ! Elles rejoignent donc Ebony et se qualifient pour la tournée de la Star Academy !

Pour Charles, Franck, Julie, Maïa, Marine et Ulysse, c’est la nomination et ils ont leur destin entre les mains des téléspectateurs. C’est le public qui va voter jusqu’à samedi soir pour désigner les élèves qui feront la tournée et celui ou celle qui sera éliminé.

Sondage Star Academy nominations, dites nous qui vous voulez voir rester et faire la tournée ?

Qui doit rester et faire la tournée ?

Charles Franck Julie Maïa Marine Ulysse Résultats Vote

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.