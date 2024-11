Un Si Grand Soleil spoiler : Eliott kidnappe Yvan, Achille a un déclic (épisode du 26 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1520 du 26 novembre 2024 – Eliott va aller très loin pour tenter d’innocenter sa mère dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Eliott va aller jusqu’à kidnapper Yvan et le retenir de force dans son garage !











Eliott menace Yvan avec sa propre arme qu’il lui a subtilisé. Il veut savoir qui a tué Curtis ! Yvan balance que c’est Keller qui a tué Curtis.

Plus tard, alors que Manu ne comprend pas de ne plus avoir de nouvelles d’Eliott, il se rend au garage et découvre qu’il a enlevé Yvan. Manu décide, avec Eliott, de monter un plan pour piéger Keller. Ils vont utiliser Yvan !

Pendant ce temps là, Achille va enfin avoir un déclic au sujet de Charlotte et de son père. Lors d’une nouvelle veillée du Fleuriste, un homme armé fait peur à Achille… Il prend la fuite et rentre chez lui. Cécile, qui a discuté avec Tom au téléphone, tente le tout pour le tout : elle explique à Achille qu’il ne peut pas cautionner les crimes de Christophe. Il l’aime et c’est normal, mais Cécile se doit de lui dire que non, Christophe n’était pas un héros ! Achille décide finalement de quitter le groupe du Fleuriste.



