C à vous du 21 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 21 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Clôture du congrès des maires, coupes budgétaires, censure du gouvernement, etc. David Lisnard, président de l’Association des maires de France (AMF), maire LR de Cannes, est l’invité de C à vous

🔵 Colère des agriculteurs, pesticides… On en parle avec Géraldine Woessner, rédactrice en chef Environnement au Point. Elle publie « Les illusionnistes », une enquête sur les dérives de l’écologie politique. On évoquera avec elle le dernier sondage sur l’antisémitisme



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Natacha Rouillé, cheffe traiteur et responsable innovation chez « Biscornu »

🔵 🎶 Dans le live : Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin interprètent « Emmenez-moi » avec la Fanfare Y4

🔵 Dans la Suite de C à vous : Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin pour le film « En fanfare » en salle le 27 novembre; et Frédéric Lopez pour le livre « La cuisine d’un dimanche à la campagne » disponible aux éditions Télémaque

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 21 novembre 2024 à 19h sur France 5.