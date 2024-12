13h15 le dimanche du 15 décembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 15 décembre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série « Les Zola ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 15 décembre 2024 : le sommaire

Derrière l’œuvre monumentale de l’écrivain engagé Émile Zola se cache un couple solide qu’il formait avec Alexandrine. Face aux épreuves de leur époque marquée par la calomnie, la violence politique et l’antisémitisme, « les Zola » ont su préserver leur unité.

L’ascension fulgurante de cet immense auteur est inséparable de la présence indéfectible d’Alexandrine, son épouse. Cette humble lingère, qui avait posé pour les impressionnistes, l’a inspiré et encouragé dans son travail d’écriture. Elle l’a également soutenu avec ferveur lors de son procès lié à l’affaire Dreyfus, allant jusqu’à aimer et élever les enfants qu’il avait eus avec une autre femme, témoignant d’un dévouement hors du commun.



Publicité





Alexandrine fut le pilier de tous ses combats. À travers son regard et sa voix, l’émission *13h15 le dimanche* retrace la vie de l’écrivain épris de justice, son rôle de défenseur de la vérité dans l’affaire Dreyfus, mais aussi l’homme derrière l’artiste : ses passions amoureuses et ses amitiés avec des figures telles que Manet et Cézanne.

Une vie de bohème

Issue du Paris populaire des petits métiers, Alexandrine partageait son quotidien entre son activité de lingère et ses moments dans les bistrots avec ses amis peintres, pour qui elle posait occasionnellement. Sa vie bascule lorsqu’elle rencontre Émile Zola, grâce à Paul Cézanne.

À l’époque, Zola travaillait au service de presse de la librairie Hachette. Rapidement, il abandonne cette stabilité pour se lancer dans le journalisme, attirant l’attention avec un de ses premiers articles, où il défend les jeunes peintres rejetés des salons officiels, ceux qui deviendront les « impressionnistes ». Avec une plume incisive, Zola poursuit un seul objectif : briser les conventions, capturer les réalités de son temps et proclamer la vérité.