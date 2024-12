20h30 le dimanche du 29 décembre 2024 : au sommaire aujourd’hui

Publicité





20h30 le dimanche du 29 décembre 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire de la spéciale fêtes aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 29 décembre 2024 : « Dominique Crenn, le goût du risque »

À 20h30 en Fêtes, partez à la rencontre de Dominique Crenn, cheffe française classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde en 2024. Unique représentante française cette année, elle succède à des figures emblématiques comme Christine Lagarde et Kylian Mbappé.

Avec trois étoiles Michelin, Dominique Crenn est une icône de la gastronomie à San Francisco, en Californie. Pourtant, son parcours était loin d’être tracé. Abandonnée par sa mère, adoptée à 18 mois par un père breton résistant et gaulliste, elle hérite de son goût pour l’audace. À 21 ans, diplôme d’économie en main, elle s’envole pour San Francisco sans plan précis, guidée par l’envie de rencontres partageant ses valeurs et son amour des autres. Engagée dans un restaurant, elle se fait une promesse : créer un jour un lieu à son image, empreint de chaleur, de tolérance, d’ouverture et de poésie.



Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV