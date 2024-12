Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 12

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 12 – Premier dimanche à 5 au château de la Star Academy au lendemain de l’élimination de Marguerite.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des douzièmes évaluations, qui auront lieu en trois temps.







Star Academy, des évaluations en entonnoir

Cette semaine, il y aura trois évaluations et seulement un élève échappera à la nomination et se qualifiera pour les demi-finales !

Lundi matin : évaluations de danse. Malika a choisi une musique et ils devront danser avec un objet. Les élèves passeront devant Michaël et Malika. Le moins bon sera nominé et ne passera pas la suite des évaluations !



Mardi matin : évaluations de théâtre, sur une impro. Hugues et Michaël jugeront les élèves, le moins bon sera nominé et ne passera pas la dernière partie des évaluations !

Mardi après-midi : évaluation en chant et expression scénique pour les 3 élèves encore en course. Michaël, Sofia et Marlène jugeront leurs prestations et le meilleur remportera une immunité. Pour les autres, ce sera la nomination et les téléspectateurs élimineront un élève aux portes des demi-finales !

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.