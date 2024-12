Alexandra Ehle du 31 décembre 2024 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Alexandra Ehle du 31 décembre 2024 – Ce mardi soir sur France 3, retrouvez votre série Alexandra Ehle. Au programme aujourd’hui, deux anciens épisodes.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.







Publicité





« Alexandra Ehle du 31 décembre 2024, vos épisodes ce soir

Saison 2, Épisode 3 « Le miracle » : Le corps d’une jeune fille est découvert dans un cimetière, révélant une vérité macabre : elle a été enterrée vivante. Pourtant, ce sont les marques énigmatiques sur ses mains et ses pieds, rappelant les stigmates du Christ, qui suscitent les plus grandes interrogations. La victime, réputée pour ses dons de guérison et les miracles qui lui étaient attribués, était considérée comme une sainte par son entourage. Alexandra se lance alors dans une enquête troublante, oscillant entre rationalité et spiritualité, pour percer le mystère entourant cette mort singulière.

Saison 1, Épisode 2 « Le fou volant » : Un couple se promène sur le pont Chaban-Delmas à Bordeaux. Lui, un neurologue renommé, et elle, une mère au foyer. Mais ce jour-là, le médecin semble étrangement perturbé. Soudain, il affirme qu’il va s’envoler avant de se jeter dans le vide, laissant sa femme pétrifiée d’horreur. Crise de démence ? Suicide ? L’autopsie est rapidement ordonnée pour éclaircir les circonstances de ce drame. Cependant, Alexandra Ehle découvre rapidement qu’il s’agit en réalité d’un meurtre. Pourtant, les révélations du corps de la victime contredisent totalement l’image dépeinte par son épouse. Qui était vraiment ce brillant neurologue, et pourquoi quelqu’un aurait-il voulu sa mort ? Alors que l’enquête se complexifie, Alexandra doit composer avec une nouvelle difficulté : l’intérêt soudain de l’IGPN pour ses méthodes peu conventionnelles…



Publicité





La plus imprévisible des légistes est de retour et elle va encore vous surprendre ! Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3.