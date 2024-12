« Appel à témoins » du 16 décembre : au sommaire ce soir sur M6

Publicité





Appel à témoins du 16 décembre 2024, le sommaire Ce lundi soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro en direct de « Appel à témoins ».





A voir dès 21h10 sur M6, puis en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Appel à témoins du 16 décembre 2024 : le sommaire

Depuis des mois, voire des années, ces personnes vivent dans l’angoisse. Un proche a disparu sans laisser de trace, ou leur fils, leur fille, ou leur conjoint a été assassiné, et le meurtrier reste introuvable. En quête de vérité et de justice, elles se tournent vers Julien Courbet. Sur le plateau, enquêteurs, procureurs, avocats, et proches des victimes unissent leurs voix pour lancer des appels à témoins en direct, espérant enfin des réponses.

Les nouvelles affaires non-élucidées :

Slymane Lerouge – mort mystérieuse (2023, Caudebec-lès-Ebleuf, Seine Maritime)

Denise Le Pohon – agresseur en série (2018, Brétigny-sur-Orge, Essonne)

Marjorie de Santis – délit de fuite (2019, Saint-Symphorien-d’Ozon, Rhône)



Publicité





Appel à témoins du 16 décembre 2024, extrait vidéo

"On a besoin de vous"

Incendie criminel, meurtre non élucidé, délit de fuite… Parfois il manque un témoignage pour rétablir la vérité ! #AppelATémoins, lundi à 21:10 en direct sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/qYjiPQcFPx — M6 (@M6) December 13, 2024

« Appel à témoins », c’est ce soir dès 21h10 sur M6.