C à vous du 2 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 2 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget : Michel Barnier déclenche le 49.3, LFI et le RN vont déposer 2 motions de censure. On en parle avec Sébastien Chenu, député RN de la 19ème circonscription du nord, vice-président du Rassemblement National

🔵 Joe Biden gracie son fils avant de quitter la Maison Blanche. On reçoit Corentin Sellin, Professeur agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour Jours.Fr



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Thomas Parnaud, chef des restaurants « Le Georges* » et « La Cour », situés au coeur de l’hôtel « Le Grand Monarque » à Chartres

🔵 Dans la Suite de C à vous : Ludivine Sagnier, Nicolas Mathieu et Paul Kircher pour le film « Leurs enfants après eux » en salle mercredi; et Lucky Love interprète le titre « Happier on my own » en live

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 2 décembre 2024 à 19h sur France 5.