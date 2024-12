C dans l’air du 5 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 5 décembre 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 5 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Macron : la pression monte…

Trois mois après sa prise de fonction à Matignon, Michel Barnier a présenté ce matin la démission de son gouvernement au président de la République, établissant un record de brièveté sous la Ve République. Ce dénouement fait suite au vote, hier soir, d’une motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire. Avec 331 voix favorables, bien au-delà des 288 nécessaires, toutes les oppositions ont uni leurs forces pour renverser le gouvernement, une première depuis 1962 sous Charles de Gaulle.



Publicité





Dans l’attente de la nomination d’un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, chef des députés macronistes, a appelé à un compromis réunissant tous les partis, à l’exception du RN et de LFI. Chez Horizons, on milite pour une « coalition » allant de la « droite républicaine » aux « socio-démocrates ». Laurent Wauquiez, leader des Républicains, a affirmé que son groupe « ne fera pas tomber un gouvernement », même sans y participer.

À gauche, le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, a plaidé pour « un gouvernement de gauche ouvert aux compromis ». Olivier Faure, dirigeant du PS, a insisté sur l’abandon du 49.3 et la nécessité de négocier chaque texte. Il a également assumé ses désaccords avec Mathilde Panot (LFI), privilégiant des compromis à une opposition stérile. Le PS et les écologistes ont demandé une rencontre entre le chef de l’État et les représentants des partis ayant soutenu le front républicain lors des législatives. La secrétaire nationale des Verts a réclamé la nomination d’un Premier ministre « issu de la gauche et des écologistes », tandis que Raphaël Glucksmann (Place Publique) a plaidé dans *Le Monde* pour une « plateforme minimale » entre les forces ayant fait barrage à l’extrême droite.

De son côté, Marine Le Pen, cheffe des députés RN, s’est dite prête à « laisser travailler » le futur Premier ministre pour « co-construire un budget acceptable pour tous ».

Pendant ce temps, à l’Élysée, Emmanuel Macron a déjeuné avec François Bayrou, président du MoDem, dont le nom circule pour Matignon, tout comme celui de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Le président s’exprimera ce soir à 20 heures, alors qu’un sondage Harris Interactive pour RTL indique que 53 % des Français approuvent cette censure, avec des taux élevés chez les sympathisants de gauche (78 % pour LFI, 66 % pour le PS, 61 % pour les écologistes) et du RN (74 %). Toutefois, 82 % des sondés se disent inquiets pour l’avenir du pays.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 5 décembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.