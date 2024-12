Ça commence aujourd’hui du 10 décembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 10 décembre 2024, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Cette histoire d’amour qui a fait exploser leur famille ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 10 décembre 2024 à 13h55 « Cette histoire d’amour qui a fait exploser leur famille » (inédit)

La relation entre Sacha et Marie a représenté un double défi pour la famille de Sacha : Marie était une fille et, de surcroît, plus âgée (17 ans contre 14 ans). Pourtant, après dix ans d’amour, leur histoire a fini par être acceptée. Découvrez cet après-midi sur France 2 des témoignages bouleversants sur l’amour face aux plus grandes adversités.

Et à 15h05 : « Enceintes, elles ont tout plaqué pour une femme ! » (rediffusion)

Dans cette émission de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert vous invite à découvrir deux parcours de vie incroyables, marqués par l’inattendu et l’inédit. Pendant leur grossesse, nos deux invitées ont vécu un coup de foudre pour une femme.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 10 décembre 2024

