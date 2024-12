Ça commence aujourd’hui du 19 décembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 19 décembre 2024, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « C’est à quelques jours de Noël que leur vie a tourné au cauchemar… ».





Ça commence aujourd’hui du 19 décembre 2024 à 13h55 « Pour eux, la magie de Noël a opéré comme jamais » (inédit)

Manuela et son mari ont traversé le plus terrible des drames pour des parents : la perte de leur bébé. Cependant, trois mois plus tard, le 25 décembre, une nouvelle bouleversante vient éclairer leur vie : Manuela découvre qu’elle est enceinte. Ce Noël empreint de tristesse s’est alors transformé en un moment de bonheur et d’espoir.

Et à 15h05 : « Célébrités : leur plus beau Noël » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit sur son plateau quatre célébrités françaises venues partager leurs plus beaux souvenirs des fêtes de fin d’année et leur passion pour la magie de Noël. Entre humour, bonne humeur et anecdotes mémorables, ce nouvel épisode de *Ça commence aujourd’hui* promet de vous divertir.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 19 décembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

