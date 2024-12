Demain Nous Appartient du 19 décembre : la police face à la vérité sur Fred (résumé + vidéo épisode 1839 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 19 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1839 de DNA – La police découvre que quelqu’un a tenté de tuer Fred Lecomte ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et ils comprennent le mobile de l’agresseur : la soeur de Fred est innocente et il avait retrouvé le véritable coupable, qui a voulu le tuer pour qu’il se taise !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 19 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1839

Au commissariat, Damien informe son équipe que Fred Lecomte a été victime d’une tentative d’assassinat. Sa survie relève du miracle. La police se met alors en quête de l’agresseur et oriente son enquête vers Lorena, la sœur de Fred. Ce dernier cherchait à prouver l’innocence de Lorena et à obtenir sa libération de prison. Le capitaine Feray avance une théorie : Fred aurait découvert l’identité du véritable coupable du meurtre imputé à sa sœur et serait revenu à Sète pour le confondre. Le criminel, sentant le danger, aurait tenté de le tuer pour se protéger !

Au Spoon, un client énigmatique tend l’oreille à une discussion sur l’enquête en cours… Pendant ce temps, Sara ordonne à Nordine de localiser au plus vite la moto de Roxane. Devant la tombe de Malik, Rayane réalise qu’il n’est pas seul. Karim a eu la même idée et emmène des fleurs sur la tombe de son frère…



VIDÉO Demain nous appartient du 19 décembre – extrait de l’épisode

