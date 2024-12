« Coup de foudre à l’hôtel de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 20 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre à l'hôtel de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 20 décembre 2024 – C'est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd'hui il s'agit d'une rediffusion et il s'intitule « Coup de foudre à l'hôtel de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre à l’hôtel de Noël » : l’histoire, le casting

Plongez dans le quotidien des clients et du personnel de l’hôtel Fontaine pendant les fêtes de Noël ! Georgia, la directrice de l’établissement, voit sa vie bouleversée lorsqu’elle se retrouve face à un choix difficile : Luke, son collègue attentionné, ou Raymond, un prince au charme irrésistible…

Avec : Madelaine Petsch (Georgia), Mena Massoud (Luke)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un Noël magique à New York ».

« Un Noël magique à New York » : l’histoire et le casting

Daniel, publicitaire, réalise qu’il pourrait bien être amoureux de sa meilleure amie Tanya, avec qui il passe Noël chaque année. Mais cette fois, les choses se compliquent : Tanya a un nouveau petit ami, Cliff.

Pendant ce temps, Elise et Bonnie, amies inséparables et animatrices de podcasts, enregistrent une émission spéciale pour les fêtes. Daniel, en quête de conseils, décide de les appeler, mais l’appel tourne au fiasco. C’est alors que Janice, la patronne d’Elise, lui propose de créer un podcast dédié à aider Daniel à conquérir Tanya et à rendre leur Noël à New York inoubliable. Rapidement, les sentiments s’emmêlent, et un triangle amoureux inattendu émerge…

Avec : Kalinka Petrie (Elise Hanneman), Fuad Ahmed (Daniel Khan), Samantha Brown (Tanya Schultz), Maria Ricossa (Patty Schultz)