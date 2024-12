Ici Tout Commence spoiler : Lionel déclare la guerre à Zoé (vidéo épisode du 24 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Cette année, il n’y aura pas une mais deux brigades de Noël dans la série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Lionel va déclarer la guerre à sa soeur, Zoé !











La compétition de Noël bat son plein à l’Institut ! D’un côté, la brigade de Lionel, Maya et Solal mise tout sur un Noël traditionnel, sous l’égide de la cheffe Armand. De l’autre, Emi, Gary et Zoé défendent un Noël atypique, soutenus par le chef Teyssier.

Mais au centre de cet affrontement culinaire, une querelle familiale fait rage : Zoé et Lionel, frères et sœurs, se livrent une véritable guerre. Dans cette lutte sans merci, tous les coups sont permis, même les plus sournois… Lionel avoue avoir annulé la commande de Zoé sur son ordinateur ! Elle est folle de rage…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1074 du 24 décembre 2024, Lionel sabote le menu de Zoé

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

