Secret Story 13 : qui sont les 2 éliminés ? (résumé + replay prime du 17 juillet 2025)

Publicité





Secret Story 13, prime du 17 juillet 2025 – C’est parti pour le prime en direct de Secret Story 13, à l’issue duquel deux habitants seront éliminés et devront quitter la maison des secrets.





Christophe salue les habitants et les nominés. Il annonce que ce soir, les cagnottes sont en danger.







Publicité





Magnéto sur la semaine des habitants dans les deux maisons

Aïmed et Romy sont dans la salle des destins croisés. Ils doivent désigner un habitant qui ne pourra pas voter aux prochaines nominations. Et chaque seconde prise pour se mettre d’accord fera perdre de l’argent aux 2 cagnottes ! Ils désignent Constance en seulement 3 secondes !



Publicité





Magnéto sur la mission de Constance avec l’aide de Pimprenelle et la contre-mission d’Adrien

On retrouve Pimprenelle et Constance au confessionnal. La Voix leur annonce la réussite de leur mission, elles se partagent la somme de 10.000 euros.

Place à la révélation de la mission. Tout le monde découvre que Constance était en mission et qu’Adrien a été ensuite en contre-mission. Tout le monde est choqué !

Magnéto Mister Secret

On retrouve la mère de Romy et celle de Noah dans le sas. La Voix convoque Romy et Noah dans le sas, Anita est dans la salle des destins croisés et c’est elle qui va décider qui va voir sa maman ! Romy pleure.

Magnéto sur le retour d’Anita dans la maison des secrets

Anita doit ensuite prendre une décision : elle est tiraillée mais décide de laisser Noah retrouver sa maman. Elle doit ensuite tirer une carte pour découvrir le prix de son choix : elle fait perdre 10.000 euros aux Waras !

Magnéto Inspecteur Secret

Quand Anita revient, elle s’en veut mais Romy lui assure que ce n’est pas grave, elle ne lui en veut pas.

Mayer et Adrien sont dans la salle des destins croisés. Ils ont face à eux des indices sur leurs secrets : « fratrie » pour Adrien et « cerveau » pour Mayer. Pour les protéger, ils doivent chacun faire une enchère secrète sur l’argent de son équipe ! Adrien met 0 euro, et Mayer 20001 euros. Mayer protège donc son indice, celui d’Adrien sera révélé.

La Voix annonce que c’est l’équipe des Pink Bears (maison de cristal) qui remporte l’affrontement de la semaine.

Magnéto Amour Secret

Pimprenelle et Adrien éliminés

22h43 : les nominés doivent rejoindre le sas.

22h54 : c’est l’heure des résultats des votes du public. Constance est la première sauvée, suivie de Mayer, et Ethan. Pimprenelle et Adrien sont éliminés !

Secret Story 13 : replay du prime du 17 juillet 2025

Rendez-vous demain à 19h sur TFX pour la quotidienne et jeudi prochain à 21h10 pour suivre le prochain prime de Secret Story 13. Et si vous avez manqué le prime de ce jeudi 17 juillet 2025, sachez qu’il est maintenant dispo en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI durant 7 jours.