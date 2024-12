Demain Nous Appartient du 11 décembre : Victoire garde Romane, elle découvre que Fred... (résumé + vidéo épisode 1833 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 11 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1833 de DNA – Victoire est perdue ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, elle abrite la petite Romane sous son toit mais la petite fille est fermée et son oncle, Fred Lecomte, est injoignable ! Elle décide d’alerter la police…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 11 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1833

Victoire a fait une rencontre surprenante au marché de Noël de Sète… Une petite Romane l’a rejoint, se présentant comme la nièce de Fred Lecomte, l’ex-petit-ami de jeunesse de Victoire. La médecin ne comprend pas. Pourquoi Fred aurait-il confié sa jeune nièce à une quasi-inconnue ? Victoire est perplexe. Elle se confie à ses amis, Soraya et Aaron, tout aussi perdus qu’elle. Fred est injoignable. Soraya est donc d’avis à prévenir tout de suite la police. Qui est vraiment Fred ? Et où est-il ?

Pendant ce temps là, Georges réussit à éclaircir la raison de la présence de la fillette à Sète. Sa mère est en prison pour meurtre et Fred est venu à Sète pour un rendez-vous important pour elle !



Les actions d’Agnès commencent à affecter lourdement ses alliés les plus proches. Pendant ce temps, à la colocation, Rachel et Benny voient leur moment interrompu par Timothée…

