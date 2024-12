Demain Nous Appartient spoiler : Agnès en prison, Raphaëlle décide de... (vidéo épisode du 12 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Agnès Prado va finir en prison dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, c’est elle qui a agressé Zack qui voulait la tuer ! Et contre toute attente, Raphaëlle va décider d’assurer sa défense.











En détention, Agnès reçoit la visite de son amie, Raphaëlle Perraud. Malgré les complications liées à l’affaire Zack Projean, Raphaëlle a accepté de prendre en charge le dossier de la professeure.

Bien qu’elle ait failli être incarcérée à la place d’Agnès, l’avocate ne montre aucune rancune et a déjà élaboré une stratégie de défense. Agnès, profondément désolée, tient à lui présenter ses excuses les plus sincères. Leur lien, plus fort que jamais, pourrait-il suffire à libérer Agnès de sa cellule ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1834 du 12 décembre 2024 : Agnès incarcérée, Raphaëlle choisit de la défendre

