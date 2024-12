Demain Nous Appartient du 13 décembre : Georges alerte Victoire sur Michaël (résumé + vidéo épisode 1835 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 13 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1835 de DNA – Georges va alerter Victoire au sujet de Michaël Feray ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Michaël est fortement soupçonné d’être lié à la disparition de Fred.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 13 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1835

La police explore une nouvelle piste intrigante dans la disparition de Fred Lecomte. Valentine a expliqué avoir vu Fred se disputer avec le capitaine Feray au marché de Noël de Sète peu avant sa disparition. Cette révélation a conduit les enquêteurs à découvrir que Michaël Feray était responsable de l’enquête ayant conduit Lorena Lecomte, la sœur de Fred et mère de Romane, en prison. Se pourrait-il qu’il soit impliqué dans cette affaire ? Georges partage ces éléments avec Victoire, qui peine à comprendre pourquoi Michaël n’a pas encore été interrogé.

Pendant ce temps là, les soupçons de Martin envers Michaël ne cessent de grandir. Mélody pousse Bastien à faire un choix difficile. De son côté, Samuel organise une rencontre entre Gloria et William.



VIDÉO Demain nous appartient du 13 décembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.