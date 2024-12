Demain Nous Appartient du 4 décembre : Camille défend Zack (résumé + vidéo épisode 1828 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 4 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1828 de DNA – Camille est toujours sous emprise et elle défend Zack ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Zack s’est jeté devant le vélo de Camille quand ses freins ont lâchés, elle est convaincue qu’il lui a sauvé la vie…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 4 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1828

Zack Projean et Camille Meffre ont été victimes d’un accident ! Heureusement, Camille s’en sort avec plus de peur que de mal. Chloé la rassure : elle n’a que quelques éraflures et peut rentrer chez elle, ce qui soulage grandement sa mère, Raphaëlle. Pourtant, Camille ne cesse de s’inquiéter pour Zack, son petit ami. Pour Raphaëlle, la situation devient insupportable. Elle décide de confronter sa fille et de mettre les choses au clair. Mais Camille, aveuglée par ses sentiments pour Zack, refuse de l’écouter. Impuissante, Raphaëlle finit par abandonner : si sa fille insiste pour rester avec ce garçon, qu’elle assume les conséquences de son choix… à ses propres risques et périls.

Raphaëlle cherche à découvrir les secrets du passé de Zack. De leur côté, Damien et Jack élaborent un plan pour piéger Rayane. Pendant ce temps, Chloé use de ruse et d’ingéniosité pour récupérer sa montre.



